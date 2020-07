Vorarlberg: Frau bei Wanderung rund um Silvretta-Stausee verletzt

Eine 60-Jährige verletzte sich am Sonntag bei einer Wanderung rund um den Silvretta-Stausee in Partenen.

Am Sonntag gegen 11 Uhr ging eine 60-jährige Frau aus Bartholomäberg auf dem markierten Rundwanderweg des Silvretta-Stausees in Partenen von der Bielerhöhe kommend in Richtung Illeinmündung.