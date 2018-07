Vorarlberg: Flüchtlingsbetreuung stark zurückgefahren

Wegen der sinkenden Zahl an Asylanträgen fahren sowohl ORS als auch die Caritas die Flüchtlingshilfe zurück.

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, wurden alle drei Großquartiere der privaten Organisation ORS geschlossen. Auch die Caritas will mehrere Flüchtlingsquartiere bis Jahresende schließen.

In Lustenau, Feldkirch-Nofels und auch die Großquartiere in Dornbirn (Bildgasse und Messehalle) wurden bereits geschlossen – 45 Personen wurden in andere Unterkünfte verteilt. Laut Polizei gab es im ersten Halbjahr 150 Asylanträge, im Juli waren es elf.