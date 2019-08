Vorarlberg: Familie haust in Hohenemser Schimmelwohnung

Schimmel an allen Ecken und Enden der Wohnung, ein ärztliches Attest, das einen dringenden Auszug empfiehlt, doch es findet sich keine neue Bleibe. Die vierköpfige Familie Mohamed aus Hohenems ist verzweifelt, erwartet die Mutter in diesen Tagen auch noch ein Baby.

Die für die Familie zuständige Sozialarbeiterin Rosi Flatz verlangt eine Notwohnung von der Stadt. In ihrer 30-jährigen Tätigkeit habe sie so eine Wohnung noch nie gesehen, so Flatz gegenüber ORF Vorarlberg. In den Schlafzimmern könne schon seit einigen Monaten niemand mehr schlafen, daher übernachtet die bald fünfköpfige Familie im Wohnzimmer, da dieser Raum noch am wenigsten befallen ist.