Vorarlberg: Falsche Hausservices treiben ihr Unwesen

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg warnt vor unseriösen und betrügerischen Anbietern für diverse Hausservices. Die KonsumentInnen erhalten schlechte Arbeits- und Leistungsqualität zu völlig überzogenen Preisen.

In letzter Zeit sind in Vorarlberg vermehrt unseriöse Anbieter für diverse Hausservices, wie etwa Rohrreinigungs- und Entstopfungsdienste, Schädlingsbekämpfung oder Schlüsseldienste, aufgetreten. Die falschen Anbieter gaukeln den AuftraggeberInnen Seriostität vor, indem sie unter dem Firmennamen heimischer Unternehmen agieren oder angeben, von diesen beauftragt worden zu sein. Im guten Glauben lassen KonsumentInnen diese „falschen Anbieter“ dann teilweise auch zu Werke gehen. Mit dem Ergebnis schlechter Arbeits- und Leistungsqualität zu völlig überzogenen Preisen.

In einem aktuellen Fall ist eine Vorarlbergerin im Internet auf einen Anbieter gestoßen, der sich im Impressum als „Vermittler“ bezeichnet und sich weder für Preise und Qualität, noch für Haftungen verantwortlich zeichnet. Nachdem die Frau unter einer auf dieser Seite angegebenen 0800-Notfallnummer einen Termin verinbart hatte vereinbart hatte, meldete sich der vermittelte „Anbieter“ unter einer Telefonnummer mit deutscher Vorwahl. In diesem Fall war Barzahlung die Voraussetzung.

Schließlich sind zwei junge Männer mit einem privaten Pkw mit deutschem Kennzeichen erschienen und haben behauptet, im Auftrag eines Vorarlberger Unternehmens gekommen zu sein. Da sie lediglich mit Feuchttüchern und einer Feder erschienen sind, wurde die Konsumentin stutzig und ließ die vermeintlichen Rohrreiniger nicht in die Wohnung.

Muster wiederholt sich

Die Abzocke erfolgt nach demselben Muster wie bei anderen bereits in Vorarlberg aufgetretenen „Maschen“: Etwa von Notfall-Schlüsseldiensten oder Schädlingsbekämpfern, die kürzlich im Dachboden einer Familie ein Wespennest gegen Barzahlung in Höhe von 600 Euro „entfernten“. Die Entsorgung war hier nicht inbegriffen. Die „falschen Anbieter“ agieren meist im Namen heimischer Unternehmen, sind in Wirklichkeit aber nicht von diesen beauftragt worden und verlangen für minderwertige Arbeit und Qualität horrende Preise.