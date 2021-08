Vorarlberg: Fahrerflucht nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall in Feldkirch, bei dem eine 40-Jährige verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag gegen 11 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Churwaldenstraße in Feldkirch ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Feldkircherin von einem bisher unbekannten Lenker angefahren und niedergestoßen wurde. Die 40-Jährige überquerte den Parkplatz in Richtung Feldkirch-Stadt. Zur selben Zeit fuhr angeblich ein schwarzes Fahrzeug (vermutlich Kleintransporter mit Feldkircher Kennzeichen) ebenfalls über den Platz und touchierte die Frau. Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die am Boden liegende und verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei Feldkirch ersucht allfällige Zeugen des Unfalls, insbesondere den verantwortlichen Lenker sowie jene Frau, die sich als Erste um die Verletzte kümmerte, sich zu melden.