Vorarlberg: Fahrerflucht nach Unfall in Hard

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit vom Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr kam es in Hard auf der L202, Rheinstraße, auf Höhe HR 91 (vis a vis Fa Löschnigg) zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr auf der L202 in Richtung Bregenz und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge touchierte das Fahrzeug einen dort verbauten Maschendrahtzaun, wobei dieser erheblich beschädigt wurde. Am Unfallfahrzeug dürfte auf Grund der vorgefundenen Situation ebenfalls erheblicher Sachschaden entstanden sein. Der Unfalllenker floh noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Unfallsort. Allfällige Zeugen zu diesem Unfall werden gebeten, sich mit der PI Hard in Verbindung zu setzen.