Vorarlberg: Fahrerflucht nach Skiunfall in Lech

Ein 53-Jähriger wurde bei einer Skikollision in Lech schwer verletzt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 53-jähriger Skifahrer fuhr am 15. April 2019, gegen 13.45 Uhr in Begleitung seines minderjährigen Sohnes auf der Piste Nr. 200 „Kriegeralpe – Petersboden – Oberlech – Lech“ von der Bergstation der Zugerbergbahn in Richtung Lech talwärts. Auf Höhe der Abzweigung zur Piste Nr. 220 wurde er von einem bislang unbekannten Skifahrer touchiert und kam dadurch zu Sturz. Der Mann verlor dabei kurz das Bewusstsein und zog sich schwere Verletzungen zu.