Vorarlberg - Fahndung nach versuchtem Überfall

Am Mittwochabend wurde ein 22-Jähriger in Wolfurt von drei unbekannten Männern nach Bargeld gefragt. Nach einem Raubversuch und einer Flucht der Unbekannten, kontaktierte er die Polizei.

Am 09.11.2022, gegen 20:15 Uhr, ging ein 22-jähriger Mann auf der L41 von der Senderstraße in Wolfurt in Richtung Postverteilerzentrum Wolfurt. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches mit der Konrad-Doppelmayr-Straße wurde der 22-Jährige von drei dunkel gekleideten Männern in gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit und nach Bargeld gefragt.