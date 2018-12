Vorarlberg erhöht Beamtengehälter um 2,33 Prozent

Bregenz - Die Vorarlberger Landes- und Gemeindebediensteten erhalten per 1. Jänner eine Erhöhung ihrer monatlichen Bezüge um 2,33 Prozent plus 28 Euro als Sockelbetrag.

Darauf haben sich die Verhandler in der Nacht auf Dienstag geeinigt, gab Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bekannt. Alle Seiten bewerteten das Ergebnis als “fairen Kompromiss, der in konstruktiver Atmosphäre” erzielt wurde, so Wallner.