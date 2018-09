Vorarlberg: Eltern protestieren gegen 12-Stunden-Tag

In der ersten Woche nach den Sommerferien hat der ÖGB eine Informationskampagne zur Einführung des 12-Stunden-Tages gestartet.

ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Iris Seewald ist überzeugt: „Mit dem neuen Arbeitszeitgesetz wird es berufstätigen Eltern noch schwerer und teilweise unmöglich gemacht, Beruf und Familie zu vereinbaren. Im Rahmen einer Schulstartaktion, verteilen wir ÖGB-Frauen daher in der ersten Schulwoche `Schultüten mit bitteren Geschenken für Eltern´. Wir informieren dabei über das neue Arbeitszeitgesetz und dessen massive Auswirkungen.“

Aus dem Arbeitsmarkt gedrängt

Denn, so die Gewerkschafterin weiter, mit dem 12-Stunden-Tag und der 60-Stunden-Woche seien einerseits das Familien- und Privatleben nur schwer plan- und gestaltbar und andererseits würden noch mehr Frauen mit Betreuungspflichten in Teilzeit oder sogar ganz aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Gerade in Vorarlberg sei das Kinderbetreuungsangebot nur selten mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar und schon gar nicht auf 12-Stunden-Tage ausgerichtet.