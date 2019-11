Vorarlberg: Einwallner fordert Konsequenzen im "Polizei-Notruf-Skandal"

Am Mittwoch sorgte die Tonbandaufnahme eines Polizisiten für Aufsehen in Österreich.

Am Mittwochmorgen wurde die Aufzeichnung eines Telefongesprächs zwischen dem stellvertretenden Landespolizeichef der Steiermark Alexander Gaisch und Thomas P. Gaisch drohte darin dem Beamten, der an diesem Tag Notrufdienst hatte, mit Konsequenzen, da er seinen Vorgesetzten nicht sofort am Namen erkannte.

"Verhalten nicht duldbar"

Reinhold Einwallner, Nationalratsabgeordneter der SPÖ forderte in einer Aussendung die "volle Aufklärung" des Vorfalls. "Ein derartiges Verhalten einem Mitarbeiter gegenüber ist nicht duldbar, es stellt sich die Frage, welche Konsequenzen hier folgen", so Einwallner in einer Aussendung. Er habe bereits eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Peschorn eingereicht.