Vorarlberg: Einbrecher bedroht Mann mit Messer

Der Imbiss-Besitzer ertappte den Täter auf frischer Tat - und wurde mit einem Messer bedroht.

Am Mittwoch gegen 05.40 Uhr brach ein 31-jähriger Oberländer in einen Imbiss-Stand im Raum Bludenz ein und richtete mehrere Gegenstände zum späteren Abtransport her. Durch die vom Täter dabei verursachten Geräusche wurde der 43-jährige Betreiber des Lokals, der in einem Nebenraum nächtigte, geweckt. Dieser hielt in Folge Nachschau und konnte den Täter auf frischer Tat ertappen.