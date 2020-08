Vorarlberg: E-Bike-Unfall in Feldkirch - Zeugen gesucht

Ein 63-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad in Feldkirch, nachdem mehrere Kinder plötzlich auf die Straße gerannt waren.

Ein 63-jähriger Mann aus Feldkirch fuhr am Montag gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Bike in Feldkirch auf der Naflastraße in Fahrtrichtung Rankweil. Als plötzlich Kinder vom Gehsteig auf die Straße rannten, bremste der Radfahrer zu stark ab und kam dabei zu Sturz.