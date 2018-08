Vorarlberg: Drogenlenker verletzt bei Verfolgungsjagd Polizisten

Den Polizeibeamten fiel am Dienstagmittag in Bregenz ein 26-jähriger Autofahrer auf. Als sie ihn anhalten wollten, flüchtete dieser in Richtung Stadtmitte.

Am 21.08.2018 , gegen 12.40 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem PKW ohne Lenkerberechtigung und in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand auf der Lastenstraße in Bregenz. Als ihn eine Polizeistreife anhalten wollte, flüchtete er über die Rheinstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei kam es zu mehreren Verkehrsübertretungen (Rotlicht, falsche Fahrbahnseite usw).

Mann stieß Polizisten Die Polizeistreife konnte ihn schließlich auf der Gemeindestraße „Auf der Matte“ anhalten. Der Mann versuchte nun zu Fuß zu flüchten. Ein Polizeibeamter konnte ihn jedoch nach einigen Metern einholen und festnehmen. Der Mann versetzte dem Polizeibeamten einen Stoß, um sich offensichtlich so der Festnahme zu entziehen. Der Polizeibeamte konnte ihn jedoch mit Körperkraft überwältigen.

Beide leicht verletzt Der 26-Jährige und der Polizeibeamte wurden im Zuge der Festnahme leicht verletzt. Der Mann wird wegen versuchtem Widerstand, schwerer Körperverletzung und Suchtgiftmissbrauch an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt. Zudem wird er wegen diversen Verkehrsübertretungen an die BH Bregenz angezeigt.