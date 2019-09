Vorarlberg: Dreister Diebstahl aus Wohnhaus in Alberschwende

Eine unbekannte Täterin schlich sich am Freitagmittag in ein Wohnhaus in Alberschwende und erbeutete Bargeld aus den Geldtaschen der Bewohner.

Eine demente Bewohnerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt (14 Uhr) vor dem Haus auf. Ihr Lebensgefährte, welcher sich im Haus befand, wollte in Hör- und Sehweite seiner Lebensgefährtin sein und ließ daher die Haustür offen stehen. Dadurch gelang es der Unbekannten, in einem unbeobachteten Moment in die Wohnräume zu gelangen. Sie stahl dort Bargeld aus den Geldtaschen der Bewohner. Als der Mann Geräusche bemerkte und nachsah, flüchtete die unbekannte Täterin.

Beschreibung der Täterin

Die Frau war etwa 20-30 Jahre alt, von eher fülliger Statur, etwa 160 Zentimeter groß, hatte dunkle schulterlange Haare und einen dunklen Teint. Sie trug ein schwarzes Oberteil und einen schwarzen Rock mit Streifen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei (Polizeiinspektion Egg, Tel. +43 (0) 59 133 8124) zu melden.

Tipps von der Polizei

Um Einbruch und Diebstahl zu vermeiden, empfiehlt die Polizei die Haustüre abzusperren, Bargeld und Wertgegenstände sicher im Haus zu verwahren und fremden Personen gegenüber ein gesundes Misstrauen zu haben. Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, verständigen Sie die örtliche Polizeidienststelle oder melden Sie ihre Wahrnehmung über Notruf 133, so die Polizei.