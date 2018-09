Vorarlberg: Dornbirner Notarztfahrzeug 1.750 Mal im Einsatz

Dornbirn - Rund 1.750 Einsätze absolvierte das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in Dornbirn im vergangen Jahr. Dabei war es bei über 75 Prozent ein notwendiger Einsatz eines Notarztes.

„Rund 30.000 Kilometer hat das Dornbirner Notarzteinsatzfahrzeug im vergangenen Jahr zurückgelegt. In einem sogenannten Rendezvous-System werden bei der Alarmierung das Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen getrennt zum Einsatzort geschickt, um die Notfallpatienten gemeinsam vor Ort zu versorgen. Aus jeweils 23 Mitgliedern besteht das Ärzte- und Pflegeteam am Krankenhaus Dornbirn, die sich im präklinischen Notarztsystem abwechseln.

„Ich weiß nie, was mich am Einsatzort erwartet.“ Der ärztliche Leiter des NEF Dornbirn, Dr. Adolf Zoll, ist seit 1994 als Notarzt tätig. In dieser Zeit wurde er über 6.000 Mal zu Notfällen gerufen. In kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen, hat für ihn eine lebensrettende Routine. „Je mehr Einsätze, desto mehr Erfahrung. Und die ist in den Momenten, wenn jede Sekunde zählt, entscheidend.“