Vorarlberg: Diebstahl in Bludenzer CBD-Shop

Am Dienstagabend wurde der CBD-Shop in der Bludenzer Innenstadt von einem Unbekannten überfallen.

Am Dienstag um 17.40 Uhr betrat eine männliche Person einen Hanfladen in Bludenz. Beim Betreten hatte der Mann einen Einkaufs-Papiersack über den Kopf gezogen, in welchem Sehschlitze ausgeschnitten waren.