Vorarlberg: Der Wald ist kein Skigebiet

Auch diesen Winter geht an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler der Appell zu Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme auf die Natur. Insbesondere der Wald braucht Schutz und muss verschont bleiben, betont Landesrat Christian Gantner.

Das Variantenfahren abseits markierter Pisten und Routen schädigt Schutzwälder und Waldbestände und stört Wildtiere in ihrem Ruheraum. In der Wintersaison werden daher wieder Schwerpunktkontrollen durchgeführt. “Dabei setzen wir in erster Linie auf sachliche Information und Aufklärung im Sinne der Initiative ‘Respektiere deine Grenzen’. Aber gegen Unbelehrbare muss mit aller Strenge vorgegangen werden”, so Landesrat Gantner.