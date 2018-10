Vorarlberg: Dem Ländle steht eine stürmische Nacht bevor

Am späten Montag Abend führt auffrischender Südföhn zu einer stürmischen Nacht in Vorarlberg.

Lebhafter, im Gebirge stürmischer Südföhn kommt am frühen Abend auf. Später sind aus der Föhnmauer vom Rätikon herab auch schon Schauer möglich. Danach greifen vermehrt Schauer von Graubünden her auf Vorarlberg über.

Gegen Tagesende regnet es verbreitet, am kräftigsten fällt der Regen im Montafon aus. In der kommenden Nacht kommt zum Regen noch Sturm dazu. In der zweiten Nachthälfte beruhigen sich Niederschalg und Sturm, die Wolken lockern auf.