Vorarlberg: Das passiert mit der "AK-Berufsschul-Million"

Eine Million Euro innerhalb von drei Jahren - am Freitag wurden die Pläne für die "AK-Berufsschul-Million" vorgestellt.

Die duale Ausbildung hat in Vorarlberg einen hohen Stellenwert. Vom weltweit führenden Beschlägehersteller bis zum regional verankerten Einzelhandel sind zahlreiche Unternehmen auf Lehrlinge angewiesen. Um die hohe Qualität weiterhin zu gewährleisten und auch ausbauen zu können, sicherte die Arbeiterkammer Vorarlberg den Berufsschulen einen Betrag in Höhe von einer Million Euro über drei Jahre zu.

Bei der Umsetzung will man sich an fünf Schwerpunkte halten:

“Mit der Berufsschul-Million der Arbeiterkammer sollen die Vorarlberger Jugendichen geziehlt gefördert werden. Die Vergabekriterien schließen Investitionen in Maschinen oder sonstige Schul-Infrastruktur bewusst aus”, erklärt AK-Präsident Hubert Hämmerle. Die AK-Berufsschul-Million sei auch in das im Herbst 2017 vorgestellte 10-Punkte-Programm eingebettet. “Viele der dafür entwickelten Maßnahmen befinden sich bereits in Umsetzung.”