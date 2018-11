Vorarlberg: Bürgerdialog mit Kanzler Kurz im Landhaus

Bundeskanzler Sebastian Kurz besucht am Donnerstag Vorarlberg - die Bevölkerung lädt er zum Bürgerdialog ein.

Im Vorfeld der Subsidiaritätskonfernez des Bundeskanzleramtes anlässlich der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft findet am Donnerstag, 15. November ein Bürgerdialog zur Zukunft der EU im Vorarlberger Landtag mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshautpmann Markus Wallner.

Der Bürgerdialog soll der Bevölkerung eine Chance bieten, in der Diskussion zur Zukunft der EU zu Wort kommen. Landtagspräsident Harald Sonderegger lädt daher gemeinsam mit Karl-Heinz Lambertz (Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen) und Andrä Rupprechter (Sonderberater für die EU-Ratspräsidentschaft in Wien) am Donnerstag, 15. November, von 9.30 bis 12.00 Uhr ins Landhaus nach Bregenz: Alle Interessierten können dort ihre Ideen, Wünsche und Anliegen zur Zukunft der EU im Rahmen einer Diskussion mit Politikern aller Ebenen und den Referenten formulieren und einbringen.