Vorarlberg: Brett verletzte Kundin im Heimwerkermarkt

Der klagenden Kundin ist aus einem Regal ein drei Meter langes Lärchenbrett auf den rechten Fuß gefallen. Die Dornbirnerin zog sich dabei Prellungen und ein Hämatom zu.

Für den Unfall vom August 2017 in einem Vorarlberger Heimwerkermarkt haften zur Gänze die beklagten Betreiber des Unternehmens. Das hat jetzt in einem Zivilprozess am Bezirksgericht Dornbirn Richter Werner Feuerstein rechtskräftig entschieden. Demnach hat die beklagte Partei der anwaltlich von Julius Brändle aus Dornbirn vertretenen Klägerin als Schadenersatz 890 Euro zu bezahlen, davon entfallen 750 Euro auf Schmerzengeld. Zudem hat das Unternehmen die Prozesskosten der Klägerin von 864 Euro zu übernehmen.