Vorarlberg: Brandgeschehen 2021 - Traurige Bilanz mit sechs Toten

Nach drei Jahren ohne Todesopfer berichtet die Brandverhütungsstelle Vorarlberg über eine traurige Jahresbilanz mit insgesamt 6 Brandtoten.

Brände mit Todesopfern sind nicht nur für die Hinterbliebenen schwer zu verarbeitende Ereignisse, sondern prägen sich auch bei den Einsatzkräften immer besonders ein. Dies dürfte vor allem auch bei einem Brandereignis in Mäder der Fall gewesen sein, bei dem ein einjähriges Kind und seine Mutter ums Leben gekommen sind. Aber auch den insgesamt 52 Verletzten, die teils im letzten Moment von den Feuerwehrleuten gerettet werden konnten und wegen Rauchgasvergiftungenoder Verbrennungen behandelt werden mussten, wird das Brandereignis lange in Erinnerung bleiben.

Damit derartige Gefahren auf ein Minimum reduziert werden können, ist es für Ralph Pezzey ein Gebot der Stunde, dass die Vorarlberger Bevölkerung zum Eigenschutz und zum Schutz ihrer Angehörigen in Wohngebäuden, Ferienwohnungen etc. Rauchwarnmelder montieren. Diese günstigen Geräte erkennen den Brandrauch bereits in der Entstehungsphase und alarmieren die Bewohner normalerweise rechtzeitig. Dies kann vor allem in der Nacht eine lebensrettende Hilfe darstellen.