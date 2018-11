Vorarlberg: Blum-Lehrlinge holen 4 Staatsmeistertitel

Bei den AustrianSkills 2018 konnten sich alles zehn teilnehmenden Blum-Lehrlinge eine Medaille sichern.

Insgesamt vier Staatsmeistertitel und damit Gold gingen an: Mike Ade (CAD-Konstrukteur), Stefan Erös (Maschinenbautechnik), Lukas Wolf und Manuel Franz (Teamberuf Industrie 4.0) und Mike Fink (CNC-Fräsen). Sie haben sich als frischgebackene Staatsmeister für die nachfolgenden internationalen Berufsmeisterschaften qualifiziert. Das sind 2019 die WorldSkills in Kazan (Russland) bzw. die EuroSkills 2020 in Graz (Österreich). Mehr als 400 junge Fachkräfte in 39 Berufen waren bei den AustrianSkills 2018 in Salzburg am Start.