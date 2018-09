Vorarlberg: Bitschi will mehr Krankenhaus-Sicherheit

Laut der Vorarlberger FPÖ kam es im ersten Halbjahr 2018 zu 50 von Mitarbeitern gemeldeten gewalttätigen Übergriffen in den Krankenhäusern.

Auch Gesundheitslandesrat Christian Bernhard bestätigte dies auf Anfrage von Christof Bitschi, Landesobmann der Vorarlberger FPÖ. “Die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen sind aufgrund der besorgniserregenden Steigerung der gewaltsamen Übergriffe auf die Mitarbeiter offensichtlich nicht ausreichend”, so Bitschi. In den Krankenhäusern Bregenz und Feldkirch sei nur an einzelnen Tagen Sicherheitspersonal vor Ort, in den Spitälern Bludenz, Hohenems und Rankweil gibt es keinen Sicherheitsdienst.