Vorarlberg: Bitschi stellt sich vor Bundeskanzler Kurz

Nachdem Sebastian Kurz im Rahmen seines heutigen Landhaus-Besuches mit Protesten gegen die Asylpolitik der schwarz-blauen Bundesregierung konfrontiert wurde, stellt sich jetzt FPÖ-Landeschef Christof Bitschi vor den Bundeskanzler.

„Wir haben in Österreich eines der menschlichsten Asylgesetze der Welt. Wir müssen aber das tun, was man im Jahr 2015 aufgegeben hat, nämlich eine klare Trennung zwischen Asyl und Arbeitsmigration sicherstellen. Das machen Bundeskanzler Kurz und die schwarz-blaue Bundesregierung. Dafür wurden sie auch gewählt“, so Bitschi.