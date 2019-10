Vorarlberg: Bikepark zu gefährlich?

Der Ausbau des Bikepark Brandnertal stößt auch weiterhin auf Kritik.

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, haben Gegner des Bikepark-Ausbaus eine "Risiko-Betrachtung" übermittelt, in der sowohl der Park als auch die Sportart in Frage gestellt wird. Freeride- und Downhill-Sport sei eine der gefährlichsten Risiko-Sportarten, die Verletzungsgefahr sehr hoch. Die Gegner fordern in dem Schreiben deshalb die Behörden zu einem "gesetzlichen Gesundheitsschutz" auf.