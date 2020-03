Vorarlberg bietet nun auch 1450-Onlineformular

Die Vorarlberger Gesundheitsberatung 1450 als erste Anlaufstelle in der Coronakrise bietet nun auch ein Online-Service an.

Ziel sei es, in der großen Anzahl an Anfragen rasch jene Personen zu ermitteln, die potenziell infiziert sind oder Kontaktperson sein könnten. Das abgeschickte Formular werde von Mitarbeitern des Roten Kreuzes bearbeitet, so das Land Vorarlberg.