Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. ©APA

Vorarlberg: Bewaffneter Raubüberfall in Feldkirch

Am Mittwochabend versuchte ein bewaffneter Mann ein Wettlokal in der Noflerstraße in Feldkirch zu überfallen.

Am 5.12.2018, gegen 23.00 Uhr versuchte ein vorerst unbekannter Mann ein Wettlokal in Feldkirch in der Noflerstraße zu überfallen. Nachdem er als Gast gegen 22.30 Uhr das Wettlokal verlassen hatte, vermummte er sich im unbeleuchteten südlichen Bereich des Gebäudes und wartete dort mit einer geladenen Faustfeuerwaffe auf eine Mitarbeiterin, die gegen 23.00 Uhr durch die Personaleingangstüre ins Freie trat.

Waffe auf Frau gerichtet Sie wollte den Müll entsorgen und anschließend das Lokal abschließen. Diesen Augenblick nutzte der bewaffnete Täter. Er richtete die Waffe gegen die Frau, ging seitlich auf sie zu und forderte sie mit Gesten auf, wieder in das Innere des Wettbüros zu gehen. Im Eingangsbereich gelang es der Angestellten den Täter mit dem Müllsack wegzustoßen, ins Gebäude zu flüchten und die Türe zu verschließen.