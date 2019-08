Vorarlberg bekommt Biomüllsäcke aus Maisstärke

Das Pilotprojekt des Vorarlberger Umweltverbandes war ein Erfolg. Biomüllsäcke aus Kunststoff haben in Vorarlberg in Kürze ausgedient.

In den neun Gemeinden Bezau, Bludenz, Damüls, Dornbirn, Feldkirch, Lauterach, Lustenau, Schwarzach und Wolfurt wurden in den vergangenen Monaten Biomüllsäcke aus Maisstärke getestet. In der Testphase mit 300 Haushalten wurden die biologisch abbaubaren Biomüllsäcke für gut befunden, jetzt werden sie ab Herbst in ganz Vorarlberg die herkömmlichen Kunststoffsäcke ersetzen, wie der ORF Vorarlberg berichtet.