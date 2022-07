Vorarlberg bekommt 56 Elektrobusse

Vorarlbergs Autobusflotte wird elektrifiziert. Das Klimaschutzministerium hat am Wochenende beschlossen, das vom VVV eingereichte Projekt „VERDE – Vorarlberger Elektrobusse für regionale Dekarbonisierung“ mit über 20 Millionen Euro zu fördern. „Diese Mittel helfen uns ganz entscheidend dabei, 56 elektrische Linienbusse anzuschaffen und 59 Ladestationen zu errichten“, freut sich Mobilitätslandesrat Daniel Zadra.

Spätestens Ende 2025 sollen alle 56 E-Busse im Einsatz sein, damit sind in einem ersten Schritt rund 16 Prozent der 368 Fahrzeuge umfassenden Vorarlberger Busflotte elekrifiziert.

Ehrgeiziger Förderantrag

Ziel: 40 Prozent E-Busse

„Da die topografischen Bedingungen in Vorarlberg außerordentlich anspruchsvoll sind – zum Teil verkehren unsere Busse bis in hochalpine Talschaften –, haben wir im Zuge einer umfangreichen Analyse sämtlicher Busumläufe in Vorarlberg insgesamt 136 Busse identifiziert, die batterieelektrisch betrieben werden können. Das sind immerhin knapp 40 Prozent aller Fahrzeuge“, erklärt Christian Hillbrand, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vorarlberg. „56 dieser 136 Busse waren Gegenstand des ersten Teilprojekts, welches wir im Konsortium mit sechs Verkehrsunternehmen und einem Infrastrukturpartner im ersten EBIN-Fördercall eingereicht haben. Um den Betrieb dieser Fahrzeuge zu gewährleisten, sind außerdem sechs neue Depot-Ladestandorte zu errichten sowie ein bestehender E-Bus-Ladestandort zu erweitern.“