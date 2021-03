Vorarlberg: Beinahe-Crash mit Linienbus

Am Mittwoch kam es in Feldkirch fast zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Elektro-Scooter.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr musste ein Linienbusfahrer der Buslinie 67 in Feldkirch im Kreuzungsbereich Ganahlstraße - Mühletorplatz eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem Elektro-Scooter zu verhindern. Als ihn der Buslenker zur Rede stellen wollte, flüchtete der jugendliche Lenker des Elektorscooters, der noch eine jugendliche Mitfahrerin mitführte, vom Vorfallsort in Fahrtrichtung der L 191. Eine 41-jährige Businsassin wurde durch die Vollbremsung im Bus gegen eine Metallstange geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Der jugendliche Lenker des E-Scooters war mit einem schwarzen Pullover und Jeans, die Mitfahrerin des Scooters mit einer schwarz-weißen Oberbekleidung bekleidet. Die beiden jugendlichen E-Scooter-Benützer sowie Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich mit der PI-Feldkirch in Verbindung zu setzen.