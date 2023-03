Vorarlberg behält angekündigten Kurs bei Strompreis bei

Der Vorarlberger Energieversorger Illwerke-vkw wird die Strompreise per 1. April wie angekündigt erhöhen. Ein erstinstanzliches Urteil des Handelsgerichts Wien, das eine Anpassung der Verbund AG für unzulässig erklärt hat, hatte auch in Vorarlberg aufhorchen lassen. FPÖ, SPÖ und NEOS stellten einen Antrag, wonach die Landesregierung die Rücknahme der Erhöhung erwirken sollte. Die Regierungsparteien winkten aber ab. Beschlossen wurde im Rechtsausschuss jedoch ein Stromrabatt.

Der Energiepreis des landeseigenen Illwerke-vkw-Konzerns liegt für Haushaltskunden aktuell bei 10 Cent/Kilowattstunde (netto). Per 1. April wird der Energiepreis auf 24 Cent/Kilowattstunde angehoben. Aus Sicht von FPÖ, SPÖ und NEOS gibt es für diese Erhöhung jedoch keine Rechtfertigung, da der Strommix des Energieversorgers zu 100 Prozent aus nachhaltigen Energiequellen in Österreich besteht. Das Wasser, das die Turbinen der Kraftwerke antreibe, sei nicht teuerer geworden, auch nicht die Energie, die die Sonne auf die Erde schickt, so die Argumentation der Opposition.