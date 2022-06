Vorarlberg: Auto fährt in Graben

Am Dienstagabend ist beim Kreisverkehr Dornbirn Nord ein Auto in einen Graben gefahren.

Am Dienstagabend fuhr ein 27-jähriger Pkw-Lenker in Dornbirn auf der L 200 vom Achraintunnel kommend in Richtung Kreisverkehr Dornbirn Nord. Vor ihm fuhr der Lenker eines weißen Audi in dieselbe Richtung.