Vorarlberg: Arbeitsunfall in Hohenems mit schwerer Verletzung

Bei Arbeiten an einem Sicherungskasten wurde ein Mann am Dienstag schwer verletzt. Seine Kleidung hatte Feuer gefangen.

Am 04.12.2018, kurz nach Mittag, war ein 32-jähriger Mann in einer Hohenemser Firma mit Elektro-Arbeiten an einem Sicherungskasten beschäftigt. Als der Mann sein Werkzeug ansetzen wollte, kam es zu einem Kurzschluss wodurch eine Art Feuerball entstand.