Vorarlberg: Arbeiter von Tonziegeln getroffen - schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Feldkirch am Mittwochmorgen wurde ein 57-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Den Unfallhergang konnte weder er noch sein Arbeitskollege rekonstruieren.

Gegen 07:40 Uhr war der 57-jährige Mann auf einer Baustelle in Feldkirch damit beschäftigt, mehrere Paletten Hohlraumziegel mit einem Turmkran zu transportieren. Dazu führte der Arbeiter eine am Turmkran befestigte Palettengabel/Krangabel unter eine Ziegelpalette ein und hob diese eigenständig an.