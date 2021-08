Vorarlberg: Aktionsplan gegen Klimawandel

Landesrat Rauch stellte im Pressegespräch am Freitag den Aktionsplan zur Klimawandelanpassung vor.

Erwärmung steigt

Der aktuelle Klimastatusbericht des Landes Vorarlberg zeigt, dass sich der Erwärmungstrend der letzten Jahre in Vorarlberg auch weiter fortsetzt. Die Temperaturzunahme in Vorarlberg seit 1880 beträgt 2 °C und ist damit doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Die Zahl der Hitzetage steigt markant, lokale Starkregenereignisse nehmen zu. Markus Niedermair vom Fachbereich Energie und Klimaschutz rechnete vor, dass die Zahl der Hitzetage in Bregenz von zuletzt zwölf im Jahr 2020 bis Ende dieses Jahrhundert auf über 40 anwachsen wird.

10-Punkte Aktionsplan

1. Anpassungsmaßnahmen auf Gemeindeebene in fünf Klimawandelanpassungs-Modellregionen in Vorarlberg mit 185.000 Einwohnern: Mit Unterstützung des Klimafonds und des Landes gibt es seit heuer mittlerweile fünf Klimawandelanpassungs-Modellregionen (Vorderwald-Egg, plan B-Gemeinden, Regio im Walgau, Großes Walsertal und Vorderland-Feldkirch). In ihnen leben insgesamt 185.000 Menschen. In diesen Regionen werden Anpassungskonzepte an den Klimawandel entwickelt und diese in die Umsetzung geführt, beispielsweise Sicherheitstipps gegen Hitzestress, Baumpflanzungen, etc.