Vorarlberg: 800 Kilo schweres Werkzeug fällt auf Arbeiter

In einem Betrieb in Fußach hat sich in der Nacht auf Samstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet.

Bei dem Unfall wurde ein 41 Jahre alter Vorarlberger schwer verletzt, als ein laut Polizei rund 800 kg schweres Spritzgusswerkzeug von einer Arbeitsplattform rutschte und auf den Arbeiter fiel.

Durch das Gewicht des Werkzeugs wurde der Mann zu Boden geschleudert, das Werkzeug blieb auf seinem linken Bein liegen. Der Arbeiter hatte in der Nacht Wartungsarbeiten an der Maschine vorgenommen. Zwei Arbeitskollegen eilten sofort zu Hilfe, konnten das Werkzeug anheben und den Verletzten darunter herausziehen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und eines Notarztes, wurde er in das LKH Bregenz eingeliefert.