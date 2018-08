Vorarlberg: 77-Jährige trieb in Fußach regungslos im Wasser

Eine 77-jährige Frau trieb am Freitagnachmittag im Bereich Fußach regungslos im Wasser.

Eine 77-jährige Frau fuhr am Nachmittag des 03.08.2018 gemeinsam mit ihrer Familie im Bereich des Rohrspitzes in Fußach mit einem Schlauchboot auf den See. Die Frau schwamm gegen 17 Uhr ein Stück vom Boot weg. Als der 47-jährige Sohn zu ihr schwamm bemerkte er, dass seine Mutter regungslos im Wasser trieb.