Vorarlberg: 63-Jähriger bekommt Herzinfarkt beim Autofahren

Hohenweiler: Der 35-jährige Sohn konnte den Pkw vom Beifahrersitz aus zum Stillstand bringen. Passanten leisteten Erste Hilfe. Ein herbeigeeilter Notarzt führte Reanimationsmaßnahmen beim 63-Jährigen durch.

Gemeinsam mit seinem Sohn fuhr ein 63-jähriger Mann am Freitag gegen 12.50 Uhr auf der Gwiggen (L1) in Hohenweiler in Richtung Deutschland. Auf Höhe des Kilometer 6,15 erlitt der Fahrer einen Herzinfarkt, informiert die Polizei Vorarlberg in einer Presseaussendung.