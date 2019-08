Vorarlberg: 67-Jähriger rettet sich nach Absturz ins Tal

Ein 67-Jähriger stürzte am Donnerstag rund 30 Meter ab - am Freitagmorgen konnte er sich ins Tal retten.

Ein 67-jähriger Wanderer aus Deutschland ging am Donnerstag gegen 18.00 Uhr in Gaschurn als Mitglied einer aus 10 Personen bestehenden Wandergruppe von einer Berghütte kommend, talwärts in Richtung Gortipohl. Auf Höhe „Hansis Pfoppa“ (Flurname) entfernte sich der Mann kurzzeitig von der Gruppe um seine Notdurft zu verrichten. Beim Versuch, wieder auf die Gruppe aufzuschließen, verirrte sich der 67-Jährige und geriet in wegloses Gelände. In weiterer Folge rutschte bzw. stürzte er etwa. 30 Meter über steiles Gelände ab und blieb kurze Zeit bewusstlos liegen. Anschließend setzte der Mann, welcher kein Mobiltelefon mit sich trug, seinen Weg ins Tal fort.