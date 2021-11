Vorarlberg: 586 Neuinfektionen am Freitag

Derzeit gelten in Vorarlberg 5.206 Personen als aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Samstag 8 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 586 Corona-Neuinfektionen verzeichnet (bei 91 Genesungen). Am Samstagmorgen kamen bereits 67 weitere Fälle dazu.

Damit sind aktuell 5206 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Dies ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Vor genau einem Jahr, am 13. November 2020, waren es 4.601 aktive Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Freitag wieder deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 725. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 775 gestiegen.

Lage in den Spitälern

336 Todesopfer

Am Donnerstag ist in Vorarlberg zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt sind 336 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.