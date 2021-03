Vorarlberg: 50 Neuinfektionen seit Mitternacht

Am Montag wurden in Vorarlberg 50 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Bis Montagnachmittag wurden in Vorarlberg 50 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Montag 16 Uhr: Am Montagnachmittag standen laut Dashboard des Landes 50 Neuinfektionen 62 Genesungen gegenüber, damit galten 714 Personen als Corona-positiv. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag laut AGES am Montagnachmittag bei 128.

Das Infektionsgeschehen hat in Vorarlberg in der vergangenen Woche deutlich an Fahrt aufgenommen. Gab es am 15. März noch 363 Infizierte, so hat sich die Zahl der Infektionen innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt und erreicht nun wieder Werte wie im Jänner.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag vor zehn Tagen noch im 60er-Bereich, hat mittlerweile die Marke von 100 aber wieder klar überschritten.

Lage in den Spitälern

Allmählich schlägt sich der Anstieg der Infektionen auch in den Krankenhäusern nieder: Mittlerweile 27 Covid-Patienten benötigten am Montag stationäre Betreuung, vor zwei Wochen war es noch 13 Corona-Patienten. Allerdings gab es weiterhin nur einen Intensivpatienten und es wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Aktuell sind damit noch 24 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

Acht Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, 13 sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Gemeinden

Deutlich sichtbar wird der Anstieg an Infektionen anhand der Cluster in den Leiblachtal-Gemeinden. Bis Sonntagabend resultierten dort innerhalb weniger Tage 115 Neuinfektionen, in 55 dieser Fälle wurde die britische Virus-Mutation bestätigt. War der Mutations-Anteil in Vorarlberg im Vergleich mit den anderen Bundesländern deutlich niedriger, so dürfte er zuletzt doch merklich zugenommen haben. Aufgrund des Infektionsgeschehens gilt für das Leiblachtal seit Donnerstag eine Ausreisetestpflicht (bis 31. März).