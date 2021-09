Vorarlberg: 50 Neuinfektionen bis Samstagmittag

Bis Samstagmittag wurden in Vorarlberg bereits 50 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Samstag 12 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 52 Neuinfektionen und 48 Genesene auf dem Dashboard des Landes verzeichnet, am Samstag kamen 50 weitere Neuinfektionen dazu. Damit gibt es aktuell 764 aktiv positive Coronafälle in Vorarlberg.