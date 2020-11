Vorarlberg: 27-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei Arbeiten stürzte ein 27-Jähriger über ein Gerüst und wurde dabei schwer verletzt.

Am Mittwoch gegen 16 Uhr waren zwei Arbeiter (25 und 27 Jahre alt) in der Gemeinde Sonntag mit Arbeiten an einer Solaranlage beschäftigt. Im Zuge der Arbeiten stieg der 25-Jährige auf das verwendete Rollgerüst hinauf, um mit seinem Arbeitskollegen den weiteren Arbeitsprozess zu besprechen. Auf der Gerüstplatte in etwa 3,5 Meter Höhe lehnte sich der Mann zurück an einen Geländerholm. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich der Geländerholm auf einer Seite.