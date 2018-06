Vorarlberg: 2,4 Mio. Euro verschenkt? SPÖ kritisiert Bludenzer Rechnungsabschluss

Die SPÖ kritisiert den Rechnungsabschluss 2017 der Stadt Bludenz. Ungereimtheiten in Höhe von 2,4 Millionen Euro seien festgestellt worden.

„Wir finden unsere Politik im Rechnungsabschluss der Stadt Bludenz, den die Regierung für das Jahr 2017 präsentierte, in keiner Weise wieder“, begründet Klubobmann Bernhard Corn das klare Nein zum vorgelegten Papier in einer Presseaussendung. „Einerseits wurden keine Projekte für die Zukunft in die Wege geleitet, die Bildungsinfrastrukur-AG einfach aufgelöst und zahlreiche Anträge der Liste Mario Leiter-Unabhängige-SPÖ Bludenz abgelehnt. Andererseits sind die fehlende Transparenz und der saloppe Umgang mit öffentlichen Geldern erschreckend unseriös und nicht nachvollziehbar.“ So stellte der Prüfungsausschuss Ende Mai 2018 erneut Ungereimtheiten, in der Höhe von 2,4 Millionen Euro, im Bereich versteckter Subventionen fest.