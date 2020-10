Vorarlberg: 23-Jähriger verkaufte Marihuana via "Telegram"

Der Dealer aus dem Bezirk Dornbirn verkaufte rund ein Kilogramm hochwertiges Marihuana aus Kalifornien über den Messenger-Dienst.

Aufgenommen wurden die Ermittlungen nach einer Anfrage aus Wiesbaden: Die Ermittler dort waren in mehreren deutschen Bundesländern Personen auf der Spur, die ebenfalls in "Telegram"-Gruppen dealten. Insgesamt wurde gegen 28 Beschuldigte ermittelt.

Kontakte per Instagram

Bei dem 23-Jährigen aus dem Bezirk Dornbirn ist am Donnerstag eine Durchsuchung seiner Wohnung durchgeführt worden, hieß es beim Landeskriminalamt auf APA-Anfrage. Dabei wurde auch eine geringe Menge an Drogen entdeckt. Der 23-Jährige habe sich über auf "Instagram" geknüpfte Kontakte sehr hochwertiges Marihuana aus Kalifornien besorgt. Das Marihuana sei in Plastikdosen verpackt gewesen und per Post geliefert worden.