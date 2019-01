Vorarlberg: 2.700 nutzen Parkschein am Handy in Dornbirn

Mehr als 2.700 Nutzerinnen und Nutzer haben sich seit dem Start des neuen Systems Anfang des Jahres in Dornbirn für den „Parkschein am Handy“ entschieden.

In den Vorarlberger Städten, das System gilt landesweit, sind es insgesamt fast 10.000. „Allein in Dornbirn wurden seit Anfang des Jahres rund 23.000 Parkvorgänge mit dem Handy bezahlt, mit stark steigender Tendenz,“ freut sich Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.

Einkäufe, Bankgeschäfte, Friseurbesuche, Mittagessen oder Urlaub – sehr vieles erledigen wir heute ganz selbstverständlich bargeldlos. Nur beim Parken kramen wir öfters umständlich in Ablagen oder Taschen und werfen traditionell Münzen in Parkautomaten.

Mit dem digitalen Parksystem ParkNow können Parktickets bequem per App (ParkNow für Android und iOS) gelöst werden. Nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung über die Vorarlberger Webseite www.v-parking.at werden die angesammelten Parkgebühren am Monatsende minutengenau verrechnet, die Bezahlung ist per Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte möglich. Ein Parkticket im Auto braucht es nicht mehr, das Fahrzeug wird auf der jeweiligen Abstellfläche über das Kennzeichen identifiziert.