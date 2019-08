Vorarlberg: 19-fach vorbestrafter Pkw-Lenker touchierte fahrendes Auto

Vorbestrafter Pkw-Lenker gefährdete mit gefährlichem Überholmanöver anderen Autofahrer.

Der angeklagte Autofahrer war der Meinung, dass ein anderer Pkw-Lenker ihm im April in Rankweil den Vorrang genommen und so beinahe einen Verkehrsunfall verursacht hat. Deshalb fuhr der 46-Jährige nach eigenen Angaben dem Auto nach, um dessen 19-jährigen Fahrer zur Rede zu stellen. Dabei überholte der Angeklagte auf einer ­Gemeindestraße in Rankweil so, dass das andere Fahrzeug touchiert und beschädigt ­wurde.