Vorarlberg: 15-Jähriger stahl Fahrzeuge - Festnahme

Der Polizei ist es jetzt gelungen mehrere Straftaten aufzudecken, die Ende März in Lustenau und Bregenz begangen wurden. Ein 15-Jähriger hatte mehrere Pkw und Kennzeichen gestohlen.

Zudem gelang es ihm, ebenfalls in Lustenau einen schwarzen BMW 116i unbefugt in Betrieb zu nehmen. Nachdem er mit dem BMW einen Sachschadenunfall in Götzis verursachte und der Pkw anschließend nicht mehr fahrbereit war, ließ er diesen auf einem Parkplatz in Götzis stehen.

Am nächsten Tag stahl er in Lustenau einen Fahrzeugschlüssel und nahm den dazugehörigen Mercedes C180 unbefugt in Gebrauch. Am Mercedes brachte er eines der gestohlenen Kennzeichen an. Am 01.04.2019 war der Bursche in Begleitung eines 20-jähigen afghanischen Asylwerbers mit dem Mercedes in Bregenz unterwegs.